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В КЧР водитель легковушки вылетел в кювет от столкновения с коровой
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В КЧР водитель легковушки вылетел в кювет от столкновения с коровой 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с наездом на корову произошло на трассе «Майкоп — Зеленчукская», сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.
18 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-21102» наехал на корову, а затем вылетел в кювет.
56-летний житель станицы Зеленчукской с травмами был доставлен в районную больницу.
Сотрудники дорожной полиции напоминают хозяевам домашнего скота об ответственности за бесконтрольный выпас животных. За действия, создавшие аварийную ситуацию на дороге владельцы могут получить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.
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