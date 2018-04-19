В КЧР водитель легковушки вылетел в кювет от столкновения с коровой

ДТП с наездом на корову произошло на трассе «Майкоп — Зеленчукская», сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике. 18 апреля водитель автомобиля «ВАЗ-21102» наехал на корову, а затем вылетел в кювет. 56-летний житель станицы Зеленчукской с травмами был доставлен в районную больницу. Сотрудники дорожной полиции напоминают хозяевам домашнего скота об ответственности за бесконтрольный выпас животных. За действия, создавшие аварийную ситуацию на дороге владельцы могут получить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.