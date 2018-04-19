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Самые распространенные случайные «подставы» на дороге
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Самые распространенные случайные «подставы» на дороге 

Рамблер 2 часа назад
«АвтоВзгляд» рассказал, как водители «подставляют» друг друга на дороге.
Так, стать виновником, но не участником серьезного ДТП можно, объезжая слишком медленных коллег по левой полосе скоростной трассы, а заметив впереди желающего повернуть налево, перестроиться не сразу, а в самый последний момент, не оставив времени повторить маневр тем, кто следует сзади на столь же большой скорости.
Причиной другого вида «подстав» становится великодушие. Иногда, двигаясь по левой полосе и тормозя, чтобы позволить коллеге со встречки повернуть налево, водители не учитывают, что не все столь добры, в результате чего пропущенное авто получает удар в бок с правой полосы.
По той же самой, «доброй», причине «мнут» бока машинам, выезжающим с прилегающих территорий — их пропускают с правой полосы, но не всегда с левой.
Некоторые автомобилисты провоцируют аварии, пропуская пешеходов, которые пересекают дорогу в неположенном месте: давят в пол, не давая времени следующим сзади водителям сделать то же самое и вынуждая их крутить руль в сторону, например, дерева.
Наконец, «подставить» коллег можно, выезжая на скоростное шоссе с прилегающей дороги внезапно, но неторопливо.
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