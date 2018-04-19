Самые распространенные случайные «подставы» на дороге

«АвтоВзгляд» рассказал, как водители «подставляют» друг друга на дороге.

Так, стать виновником, но не участником серьезного ДТП можно, объезжая слишком медленных коллег по левой полосе скоростной трассы, а заметив впереди желающего повернуть налево, перестроиться не сразу, а в самый последний момент, не оставив времени повторить маневр тем, кто следует сзади на столь же большой скорости.

Причиной другого вида «подстав» становится великодушие. Иногда, двигаясь по левой полосе и тормозя, чтобы позволить коллеге со встречки повернуть налево, водители не учитывают, что не все столь добры, в результате чего пропущенное авто получает удар в бок с правой полосы.

По той же самой, «доброй», причине «мнут» бока машинам, выезжающим с прилегающих территорий — их пропускают с правой полосы, но не всегда с левой.

Некоторые автомобилисты провоцируют аварии, пропуская пешеходов, которые пересекают дорогу в неположенном месте: давят в пол, не давая времени следующим сзади водителям сделать то же самое и вынуждая их крутить руль в сторону, например, дерева.

Наконец, «подставить» коллег можно, выезжая на скоростное шоссе с прилегающей дороги внезапно, но неторопливо.