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Куда можно пожаловаться на водителей, нарушающих ПДД?
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Куда можно пожаловаться на водителей, нарушающих ПДД? 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Госавтоинспекция призывает граждан к взаимодействию с правоохранительными органами.
О нарушениях правил дорожного движения водителями необходимо сообщать в Дежурную часть ГИБДД. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на региональное МВД, при этом надо указать марку, цвет, государственный регистрационный знак машины, а также направление, в котором она движется. Госавтоинспекция призывает граждан к взаимодействию с правоохранительными органами с целью получения доверительной информации о нарушениях ПДД, тонировки, регистрационных знаках. Если водитель управляет авто с одним из перечисленных нарушений, можно сообщать по телефонам 93-77-75 или 93-21-31.
«Своевременно проинформировав сотрудников Госавтоинспекции о правонарушении, граждане смогут оказать реальную помощь в наведении порядка на дорогах города», — отмечают в ведомстве.
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