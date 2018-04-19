Куда можно пожаловаться на водителей, нарушающих ПДД?

Госавтоинспекция призывает граждан к взаимодействию с правоохранительными органами О нарушениях правил дорожного движения водителями необходимо сообщать в Дежурную часть ГИБДД. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на региональное МВД, при этом надо указать марку, цвет, государственный регистрационный знак машины, а также направление, в котором она движется. Госавтоинспекция призывает граждан к взаимодействию с правоохранительными органами с целью получения доверительной информации о нарушениях ПДД, тонировки, регистрационных знаках. Если водитель управляет авто с одним из перечисленных нарушений, можно сообщать по телефонам 93-77-75 или 93-21-31. «Своевременно проинформировав сотрудников Госавтоинспекции о правонарушении, граждане смогут оказать реальную помощь в наведении порядка на дорогах города», — отмечают в ведомстве.