«Мусорное» противостояние в Коломне обострилось — «уже с силовым применением»

В Коломне полиция задержала четырех активистов, которые не пускали мусоровозы на полигон «Воловичи». Как рассказали Business FM участники протестов, туда снова повезли отходы из Москвы и Московской области. Инициативная группа перекрывает дорогу машинам уже 3,5 недели. Активисты пропускали только мусоровозы из Коломны.

В четверг, 19 апреля, фуры из Москвы приехали в сопровождении полицейских. Глава инициативной группы по полигону «Воловичи» Вячеслав Егоров успел пообщаться с радиостанцией перед тем, как его задержали:

— Прошло уже 3,5 недели, как люди не пускают областной и московский мусор на полигон «Воловичи» под Коломной. Сейчас, видимо, властями было принято решение поток возобновить. У нас пошла фура, люди пытались не пустить, поставили регулировщика. Стоит целый автобус областной полиции, выдергивают тех, кто ходит по переходу, и уводят сначала в автобус, потом в отделение. Вторая фура на подходе. Люди собираются, становится все больше. Чем закончится, пока непонятно. Началось опять противостояние уже с силовым применением.

— Сейчас кто-то задержан?

— Пока двое задержаны — когда первую машину не пускали. Вторая машина сейчас пойдет, и посмотрим, что будет дальше.

— Насколько корректно ведет себя полиция при задержаниях?

— Полиция очень корректна, при задержаниях никого вроде бы не били. Подталкивают немножко, они как бы жестко себя ведут, но без превышения своих полномочий.

В среду мусорный бунт устроил уже Ярославль. Там прошел несанкционированный митинг против ввоза отходов из Москвы. По разным данным, в нем приняли участие от 200 до 1500 человек. На площади, где проходил митинг, дежурили полицейские. Несмотря на то, что акция не была согласована властями, никого не задержали.

Участники протеста требовали, чтобы правительство региона в срочном порядке приняло программу по переработке и утилизации мусора и строительству мусороперерабатывающих комплексов, рассказывает журналист газеты «Ярославский регион» Руслан Маслов:

Руслан Маслов журналист газеты «Ярославский регион» «Митинг сам по себе был несанкционированный, но власти не стали никаким образом его разгонять, то есть все прошло относительно мирно, культурно, вполне дипломатично. Вышло на площадь, по моим оценкам, суммарно до тысячи человек, но единовременно, скорее всего, было человек 700-800. Основные требования — чтобы московский мусор не ввозили в Ярославль. По итогам митинга была создана инициативная группа. Но я, честно говоря, не совсем представляю, чем она может заниматься. Среди собравшихся была очень разношерстная компания: были и депутаты облдумы, и бывшие чиновники, и сторонники разных оппозиционных и системных организаций, и экологические анархисты, и либертарианцы — кого только не было. Такого конгломерата сил я давно не припомню, чтобы он вообще где-то собирался под каким-то единым началом. Это и оказало свое влияние на риторику, она могла быть довольно разношерстной. Выступали не только подготовленные люди, но и простые граждане. Это может объяснять то, что некоторые выражения, которые звучали со сцены, для человека, знающего тему, были странными, люди частенько оговаривались. Например, вместо названия полигона „Скоково“ пару раз говорили „Сколково“.

»Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова сообщает, что каждый день на полигон из Москвы поступает 12 машин мусора — это около 320 тонн. То есть в общей сложности за год на «Скоково» планируется привозить до 200 тысяч тонн отходов.