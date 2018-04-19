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Около полигона «Воловичи» в Коломне начались задержания
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Около полигона «Воловичи» в Коломне начались задержания 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
На данный момент, по сообщением очевидцев с места событий, задержано три человека (это видно на видео телеграм-канала «Нет свалке в Коломне).
По сообщениям инициативной группы (есть подтверждающие видео), сегодня около 10 часов утра на полигон стали приезжать мусоровозы из других регионов. Требование принимать только „местный мусор“ — главное для протестующих жителей. Чтобы не пускать „чужие“ машины на полигон, они блокируют дорогу, без остановки переходя дорогу по пешеходному переходу. Сегодня к нему прибыли два сотрудника ГИБДД и объявили, что переход становится регулируемым и жители обязаны подчинятся их требованиям — в противном случае им грозит штраф за нарушение КОАП РФ, 500 рублей. Протестующие продолжили акцию.
Как минимум трёх человек сотрудники полиции отвели в сторону — возможно, для оформления протокола. Мы продолжаем следить за происходящим.
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