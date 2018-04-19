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В Новом Уренгое транспортные полицейские приняли участие в акции накануне Национального дня донора
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В Новом Уренгое транспортные полицейские приняли участие в акции накануне Национального дня донора 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сегодня сотрудники Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте во главе с руководителем подразделения стали донорами.
Сотрудники транспортной полиции, пожарные и спасатели — частые гости отделения переливания крови Новоуренгойской городской больницы и их общая цель — помочь людям, кому жизненно необходима донорская кровь.
Для начала полицейские прошли медицинское обследование, а специалисты-лаборанты определили группу крови каждого донора.
«Донорство стало доброй традицией среди сотрудников новоуренгойской транспортной полиции, — отметил заведующий отделением переливания крови Сергей Бульщиков. — Донорская кровь востребована всегда. Она жизненно необходима и хирургическим больным, и беременным женщинам, и людям, которые получили ожоги и травмы в дорожно-транспортных происшествиях.
Донорство — дело добровольное, но транспортные полицейские Нового Уренгоя считают, что для сотрудников полиции — обязательное.
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