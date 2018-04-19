Участки дорог в центре Москвы перекроют в апреле и мае из-за подготовки к Параду Победы

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Несколько участков дорог в Москве перекроют в апреле и мае в связи с подготовкой к Параду Победы на Красной площади. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Так, вечером 23 и 26 апреля будут перекрыты участки от Триумфальной площади до Моховой улицы, от Большой Никитской до Тверской, а также участок улицы Охотный ряд. Их также перекроют 6 мая с 07:00 мск и 9 мая с 06:00 мск. Движение будет открываться по мере прохождения колонны военной техники.

Также для проезда автомобилистов 26 апреля с 22:40 мск, 3 мая с 22:40 мск и 6 мая с 10:40 мск будут закрыты Красная площадь, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Моховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Тверская и Садовая-Кудринская улица.

Движение будет перекрыто и на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной 26 апреля и 3 мая с 17:00 мск, 6 мая с 06:00 мск, 9 мая с 06:00 мск до окончания движения колонны. Движение по Минскому и Киевскому шоссе также будет перекрыто 20 апреля с 22:00.

С полным списком планирующихся перекрытий можно ознакомиться на сайте столичного департамента транспорта.