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Практическое моделирование дорожной среды помогает школьникам Нальчика выработать навыки безаварийного поведения
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Практическое моделирование дорожной среды помогает школьникам Нальчика выработать навыки безаварийного поведения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Для учащихся школ Нальчика в преддверии окончания учебного года стартовала серия обучающих практикумов по моделированию потенциально опасных ситуаций, которые могут возникнуть при пересечении проезжей части дороги и во дворовой территории жилых домов.
На закрытых площадках образовательных организаций автоинспекторы спроецировали ситуацию, в которой водитель одного автомобиля пропускает пешехода, а второй, не замечая маленького пешехода, продолжает движение. Участники акции смогли оценить возможные риски, усвоили, что пересекать проезжую часть дороги необходимо только по пешеходным переходам, убедившись, что их пропускают водители, следующие по всем полосам движения.
Отдельное внимание сотрудники полиции уделили правилам поведения во дворах жилых домов частного и многоквартирного секторов. Приведя примеры ДТП, в которых дети получали травмы в летний период, сотрудники ГИБДД напомнили, что играть необходимо только на специально отведенных площадках, изолированных от движения транспорта, внимательно следить за передвижением транспорта во дворе, учитывать сигнальные огни движения автомобиля задним ходом.
В завершение занятий школьники задали автоинспекторам вопросы, посмотрели патрульный автомобиль ДПС, проскандировали лозунги безопасности в громкоговорящее устройство и обещали применять полученные знания.
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