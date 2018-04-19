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Будьте осторожны: какие машины чаще всего угоняют в Екатеринбурге
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Будьте осторожны: какие машины чаще всего угоняют в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге нередки случаи, когда злоумышленники угоняют автомобили. Чаще всего это иномарки-внедорожники и и автомобили массового рынка. Также случаются угоны и дорогих автомобилей, но такое происходит, как правило, по заказу. Их перегоняют в другие регионы и меняют vip-номера.
А вот автомобили масс-маркета чаще всего угоняют и разбирают на запчасти. Чем старее парк определенных моделей, тем больше становится угонов, так как спрос на запчасти со стороны «серых» автосервисов, отметил директор филиала Группы Ренессанс страхование в Екатеринбурге Анна Шаталина.
В десятку лидеров по угону входят Hyundai Solaris и Kia Rio, а абсолютным лидером по количеству угонов стал Kia Sportage: за год эту иномарку угнали 7 раз. Также было два хищения Land Rover Range Rover Evoque, Toyota Land Cruiser и Mazda CX-5, и по одному Hyundai Solaris и Kia Rio.
Отметим, что Kia Sportage стал самым популярным для угона автомобилем во всех российских регионах, хотя еще год назад она занимала третье место по количеству хищений.
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