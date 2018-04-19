Медведев утвердил новые сроки введения возрастного ценза перевозящих детей автобусов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются сроки введения запрета на использование автобусов старше 10 лет для детских перевозок.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в постановление правительства России от 17 декабря 2013 года.

Согласно документу, запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет максимальной массой до 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя), «начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения» которых расположены в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вступит в силу с 1 июля 2018 года. В отношении других маршрутов запрет вступит в силу с 1 апреля 2019 года.

Для автобусов старше 10 лет максимальной массой свыше 5 тонн и более 8 мест для сидения (помимо водителя) запрет на перевозку детей в столичных регионах вступит в силу с 1 октября 2018 года, по другим маршрутам — с 1 октября 2019 года.