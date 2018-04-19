Как вам такое, Автоботы? Машина развалилась на две части во время маневра

Житель Балашихи купил подержанный автомобиль, который развалился на две части во время поездки на работу. Корреспонденты телеканала Москва 24 выяснили, что нужно сделать, чтобы не стать владельцем автохлама.

Недотрансформер Олег Ках купил старенький Volkswagen по объявлению на одной из популярных площадок по продаже машин. Позже, когда он ехал на работу, у иномарки отказали тормоза. Чтобы не въехать во впереди стоящий автомобиль, Олег резко повернул руль, чтобы выбросить машину на встречную полосу. В этот момент и случилось то, чего он никак не ожидал.

Кузов развалился на две части: морду просто оторвало и выкинуло в сторону. И если бы Олег не сообразил отстегнуть ремень безопасности, вероятнее всего, сейчас его бы уже не было в живых.

Осмотрев то, что осталось от автомобиля, специалисты сделали однозначный вывод: Олег купил машину-конструктор, сваренную из двух частей. То, что иномарка попадала в аварию, было заметно с самого начала, но продавцы уверили мужчину в том, что раньше ее водила неопытная девушка, и все недостатки были исправлены. А чтобы отбить все окончательные сомнения, скинули почти треть от первоначальной стоимости.

Автоэксперты утверждают, что если продавец дает большую скидку, то это вовсе не повод для радости, а совсем наоборот должно насторожить покупателя. И это не говоря о том, что у большинства машин на вторичном рынке скручен пробег. Что до экстерьера, с помощью современных средств почти любой машине можно придать привлекательный внешний вид.

Надежные руки Так что если вы не разбираетесь в конструктивных особенностях автомобилей и их деталях, проще всего будет пойти в салон и купить новую машину. Но если денег хватает только на б/у, первое, чего не стоит делать — экономить на его тщательной проверке.

Самый простой способ — обратиться в автосервис, где профессиональные автомеханики досконально изучат каждый узел автомобиля. Если продавец откажется от такой проверки, скорее всего, у него на то есть весомые причины.

Вместе с тем, не стоит соглашаться на проверку машины «у знакомого механика» продавца. Вполне вероятно, что он может быть в доле, так что выбирать нужно именно независимый автосервис.

Мирным путем Олег решил, что восстанавливать автомобиль не будет, а лучше попытается вернуть свои деньги мирным путем. Однако, если обманувшие его продавцы откажутся их возвращать, обратится в суд.