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В Ульяновске под мостом обнаружили труп мужчины
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В Ульяновске под мостом обнаружили труп мужчины 

АиФ — Ульяновск 40 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Труп мужчины был обнаружен днем 19 апреля под мостом у поселка Дачный в Ульяновске.
Устанавливается личность погибшего. Не исключена возможность, что человек упал с моста. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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