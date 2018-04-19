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В Тоцком районе рабочему фермы оторвало руку во время ремонта трактора
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В Тоцком районе рабочему фермы оторвало руку во время ремонта трактора 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Тоцком районе рабочему крестьянско-фермерского хозяйства оторвало руку на уровне локтевого сустава.
Происшествие произошло утром 18 апреля, когда 41-летний пострадавший пытался отремонтировать карданный вал трактора во время работы двигателя. Мужчина в состоянии травматического шока с ампутацией руки и переломом ребер госпитализирован в районную больницу.
СУ СК проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СК.
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