В Тоцком районе рабочему фермы оторвало руку во время ремонта трактора 

В Тоцком районе рабочему крестьянско-фермерского хозяйства оторвало руку на уровне локтевого сустава.
Происшествие произошло утром 18 апреля, когда 41-летний пострадавший пытался отремонтировать карданный вал трактора во время работы двигателя. Мужчина в состоянии травматического шока с ампутацией руки и переломом ребер госпитализирован в районную больницу.
СУ СК проводит доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СК.