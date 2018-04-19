В Тоцком районе рабочему фермы оторвало руку во время ремонта трактора

В Тоцком районе рабочему крестьянско-фермерского хозяйства оторвало руку на уровне локтевого сустава.

Происшествие произошло утром 18 апреля, когда 41-летний пострадавший пытался отремонтировать карданный вал трактора во время работы двигателя. Мужчина в состоянии травматического шока с ампутацией руки и переломом ребер госпитализирован в районную больницу.