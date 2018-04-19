Узбекские грузовики и автобусы MAN будут выпускать в Казахстане

Казахстанский холдинг «Аллюр» и компания «Узавтосаноат» из Узбекистана объявили о запуске совместного предприятия по выпуску грузовиков и автобусов марки MAN на территории Казахстана.

Сборка грузовиков немецкой марки MAN началась в Узбекистане ещё в 2012 году, на заводе в Самаркандской области. В прошлом году здесь начали делать городские автобусы, а теперь совместное предприятие MAN Auto-Uzbekistan расширяет географию производства.

Новой площадкой для сборки продукции марки MAN станет завод «Сарыаркаавтопром» на севере Казахстана. Здесь уже выпускают легковые и коммерческие автомобили разных брендов для местного рынка, а скоро начнут производить седельные тягачи, самосвалы и фургоны MAN TGS, а также городские автобусы MAN Lions City.

Сборка «МАНов» в тестовом режиме уже ведётся. В течение этого года в Костанае планируют сделать полсотни машин, а заявленная мощность производства — три тысячи единиц техники в год.