Лоб в лоб. На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы в ДТП пострадали три человека

Сегодня, 19 апреля, на зимней автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы лоб в лоб столкнулись два автомобиля УАЗ

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось около 15 часов 30 минут. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП пострадали две женщины и один мужчина. С травмами их доставили в больницу. Подробности случившегося выясняются.

Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, поскольку это опасно для жизни. При движении по открытой зимней автодороге необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.