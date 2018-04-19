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Лоб в лоб. На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы в ДТП пострадали три человека
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Лоб в лоб. На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы в ДТП пострадали три человека 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 19 апреля, на зимней автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы лоб в лоб столкнулись два автомобиля УАЗ.
По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось около 15 часов 30 минут. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП пострадали две женщины и один мужчина. С травмами их доставили в больницу. Подробности случившегося выясняются.
Дорожники призывают автомобилистов не выезжать на закрытые трассы, поскольку это опасно для жизни. При движении по открытой зимней автодороге необходимо соблюдать правила безопасности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с зимней дороги и держать дистанцию.
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