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Госавтоинспекция ЗАО проводит работу с несовершеннолетними
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Госавтоинспекция ЗАО проводит работу с несовершеннолетними 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В 2018 году на территории Западного административного округа г. Москвы произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 18 лет, в результате которых 22 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция Западного административного округа г. Москвы ежедневно на дорогах округа выявляет несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения и применяет к ним меры административного воздействия.
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