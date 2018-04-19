Госавтоинспекция ЗАО проводит работу с несовершеннолетними

В 2018 году на территории Западного административного округа г. Москвы произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 18 лет, в результате которых 22 ребенка получили травмы различной степени тяжести.