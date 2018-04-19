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Работника нижегородской агрофирмы раздавило ковшом трактора
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Работника нижегородской агрофирмы раздавило ковшом трактора 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Работника агрофирмы «Черновское» в Большеболдинском районе раздавило ковшом трактора. Трагедия произошла 18 апреля в поле при разгрузке удобрений. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
После получения травмы пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. На следующий день 51-летний мужчина скончался.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На производстве ООО «Агрофирма „Черновское“» проводится внеплановая проверка.
Напомним, руки рабочего затянуло в токарный станок на производстве в Дзержинске.
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