Работника нижегородской агрофирмы раздавило ковшом трактора

Работника агрофирмы «Черновское» в Большеболдинском районе раздавило ковшом трактора. Трагедия произошла 18 апреля в поле при разгрузке удобрений. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

После получения травмы пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой. На следующий день 51-летний мужчина скончался.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На производстве ООО «Агрофирма „Черновское“» проводится внеплановая проверка.

Напомним, руки рабочего затянуло в токарный станок на производстве в Дзержинске.