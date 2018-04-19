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Атеросклеротическая болезнь сердца: установлено, от чего умер сотрудник курганского аэропорта
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Атеросклеротическая болезнь сердца: установлено, от чего умер сотрудник курганского аэропорта 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Государственная инспекция труда в Курганской области сообщила о завершении расследования несчастного случая в начале апреля на территории аэропорта Курган — в гаражном боксе участка спецтранспорта аэродромной службы нашли тело слесаря по ремонту автомобилей. Известно, что начальник аэродромной службы поручил слесарю установить, почему у пожарного автомобиля из цистерны течет вода. Работник осмотрел автомобиль, вернулся в гараж, потерял сознание и упал.
— Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, а также сообщено в полицию. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть работника. Согласно акту судебно-медицинского исследования, причиной смерти работника явилась атеросклеротическая болезнь сердца, — сообщается на сайте инспекции.
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