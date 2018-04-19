Атеросклеротическая болезнь сердца: установлено, от чего умер сотрудник курганского аэропорта

Государственная инспекция труда в Курганской области сообщила о завершении расследования несчастного случая в начале апреля на территории аэропорта Курган — в гаражном боксе участка спецтранспорта аэродромной службы нашли тело слесаря по ремонту автомобилей. Известно, что начальник аэродромной службы поручил слесарю установить, почему у пожарного автомобиля из цистерны течет вода. Работник осмотрел автомобиль, вернулся в гараж, потерял сознание и упал.

— Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, а также сообщено в полицию. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть работника. Согласно акту судебно-медицинского исследования, причиной смерти работника явилась атеросклеротическая болезнь сердца, — сообщается на сайте инспекции.