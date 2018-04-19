На тюменской объездной из-за ДТП с Камазами образовалась пробка

Сегодня, 19 апреля, под Тюменью, на объездной у ТЭЦ-2, столкнулись два Камаза. В результате этой аварии, по сообщению очевидцев, образовалась серьезная пробка. Информацию об этом подтвердили и в ГИБДД

— Авария произошла на 13-м километре дороги Тюмень— Боровский-Богандинский. Большегрузы столкнулись из-за нарушения дистанции. В результате травму получил один из водителей 1963 года рождения. У него открытый перелом лодыжки и шок. Движение тут действительно затруднено, здесь же еще проводятся ремонтные работы. Поэтому автоинспекторы регулируют движение автомобилей вручную, — прокомментировала Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.

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