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На тюменской объездной из-за ДТП с Камазами образовалась пробка
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На тюменской объездной из-за ДТП с Камазами образовалась пробка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 19 апреля, под Тюменью, на объездной у ТЭЦ-2, столкнулись два Камаза. В результате этой аварии, по сообщению очевидцев, образовалась серьезная пробка. Информацию об этом подтвердили и в ГИБДД.
— Авария произошла на 13-м километре дороги Тюмень— Боровский-Богандинский. Большегрузы столкнулись из-за нарушения дистанции. В результате травму получил один из водителей 1963 года рождения. У него открытый перелом лодыжки и шок. Движение тут действительно затруднено, здесь же еще проводятся ремонтные работы. Поэтому автоинспекторы регулируют движение автомобилей вручную, — прокомментировала Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, присылайте фото или видео к нам на почту, в Viber, WhatsApp, Telegram: +7-922-398-82-72.
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