Перевозку 2500 кг рыбы неизвестного происхождения пресекли на Дону

Перевозку 2500 кг рыбы неизвестного происхождения пресекли ветинспекторы и полицейские в Дубовском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии, в рамках антибраконьерской операции «Путина-2018» на 41-м километре трассы Котельниково — Песчанокопское был остановлено грузовик, перевозивший мороженую рыбу из Волгоградской области.

Документов, подтверждающих происхождение и безопасность груза, у водителя не оказалось. По его словам, рыба предназначалась для дальнейшей переработки и реализации в Неклиновском районе Ростовской области.

В настоящее время в отношении владельца груза завели дело об административном правонарушении.

Рыба помещена на ответственное хранение.