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Перевозку 2500 кг рыбы неизвестного происхождения пресекли на Дону
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Перевозку 2500 кг рыбы неизвестного происхождения пресекли на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Перевозку 2500 кг рыбы неизвестного происхождения пресекли ветинспекторы и полицейские в Дубовском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ветеринарии, в рамках антибраконьерской операции «Путина-2018» на 41-м километре трассы Котельниково — Песчанокопское был остановлено грузовик, перевозивший мороженую рыбу из Волгоградской области.
Документов, подтверждающих происхождение и безопасность груза, у водителя не оказалось. По его словам, рыба предназначалась для дальнейшей переработки и реализации в Неклиновском районе Ростовской области.
В настоящее время в отношении владельца груза завели дело об административном правонарушении.
Рыба помещена на ответственное хранение.
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