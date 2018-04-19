Украина без перекрестков

Когда собаке нечего делать, она ищет блох — примерно так гласит известная народная мудрость. Когда чиновнику нужно имитировать полезную деятельность, он приступает к очередной реформе. После трагического ДТП в Кривом Рогу, которое унесло жизни девяти человек, украинские власти решили отменить желтый сигнал светофора. По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, премьер Владимир Гройсман уже поручил его ведомству рассмотреть и оформить данное предложение — а там привычно бросились исполнять волю начальства, чтобы сказать «остаточне „прощавай!“ привычному всем формату дорожных светофоров.

Чем объясняют это более, чем странное предложение? Все дело в том, что спровоцировавшая аварию легковушка въехала на перекресток на желтый свет, который обычно горит в наших городах ночью и ранним утром, когда и произошло смертельное ДТП. Разумеется, здесь не было никакой вины криворожского светофора. Согласно свидетельству специалистов, ситуация была спровоцирована действиями водителя, который неадекватно оценил ситуацию на дороге.

Наказывать за это желтый цвет глупо — все равно, что отменять зеленый и красный, поскольку проезжающие на них автомобили тоже нередко провоцируют катастрофические аварии. В конце концов, можно отменить дороги и перекрестки — раз уж на них систематически гибнут люди. Однако украинский Кабмин не обращает внимания на элементарную логику и на очевидные факты. Чиновникам нужен яркий повод для самопиара, чтобы продемонстрировать украинцам заботу об их проблемах и интересах. Пускай даже эти сомнительные реформы могут привести в недалеком будущем к новым трагическим ДТП.

Конечно, в украинском правительстве туманно ссылаются на некий международный и европейский опыт. Однако, к огорчению наших чиновников, желтый цвет используется не только в России. Световые сигналы на дорогах стандартизированы и унифицированы Международной конвенцией, принятой еще в 1968 году — которую, в числе прочих, ратифицировала и Украина. Поэтому, трехсекционные светофоры установлены во всем мире, включая США и Европу — пускай даже правила использования желтого цвета могут отличаться в юрисдикции разных стран.

Судя по всему, у Гройсмана ничего слышали об этой международной практике, а идея избавиться от светофора возникла у обитателей здания на Грушевского буквально на ходу, с коленки, без элементарных экспертных заключений. Что само по себе ярко иллюстрирует управленческую несостоятельность действующего Кабмина.

»Правительство предложило отменить желтый свет светофора, а неделю назад внесло законопроект о захоронениях людей в парках и скверах. На следующей неделе обязательно отмените унитазы, в реформах нужно заходить в еженедельную интенсивность», — иронизирует по этому поводу юрист Андрей Портнов

Царь Ксеркс приказал высечь море, которое разбило персидские корабли, и его воля была старательно исполнена подданными. Украинский премьер Гройсман тоже волен отменить желтый цвет светофора, но на практике это только умножит число аварий — поскольку привыкшие к трехсекционной цветовой системе водители будут теряться, и делать ошибки, когда между красным и зеленым не будет необходимых для принятия решения пауз. При этом, машины все равно не будут стоять в ночное время суток на красный цвет, который загорится вместо желтого на пустой дороге. Они просто начнут массово нарушать правила — что, конечно же, тоже не будет способствовать сокращению ДТП.

Однако это еще не весь перечень проблем, связанных с непрофессиональной пиар-инициативой Кабмина. «Отмена желтого света, во-первых, приведет к увеличению пробок (все-таки, желтый является подготовительным и предупредительным, а без него, двигатели включаться будут медленнее); во-вторых, атмосфера на светофорах и гудение клаксонов будут гораздо более нервными (те, кто спешат, не любят зазевавшихся водителей); в третьих, пешеход может быстро остановиться — а как тормозить на резко включившийся красный водителю? Даже если конец действия сигнала будет мигающим, то летом, когда светофоры бликуют от солнца, такое мигание будет малозаметным. Ну и главное — те, кто, нарушая, едет на желтый, точно также будут ездить, нарушая мигающий зеленый — это вопрос не светофоров, а психологии водителей», — справедливо пишет об этом у себя в блоге журналист Сергей Гармаш

Очевидно — после отмены желтого будет лишь хуже, но это совершенно не интересует команду Владимира Гройсмана. Что-то похожее произошло после недавней аварии в Харькове. Напомним, что по ее итогам Кабмин ограничил скорость передвигающегося в городах транспорта до 50 километров в час — хотя эта норма повсеместно игнорируется водителями, а количество смертельных ДТП в Украине только растет.

Реальные причины этой ситуации кроются не в правилах и светофорах. Ни для кого не секрет, что постоянные аварии провоцирует коллапс правоохранительной системы, наступившей в результате «успешной» реформы министерства внутренних дел . Дорожную милицию сменили взяточники в стильной американской форме, а нигилизм в отношении правил дорожного движения стал для водителей повсеместной нормой. Ведь корочка представителя парамилитарных формирований позволяет отмазаться практически в любой ситуации.

Кроме того, к ДТП все чаще приводит ужасное состояние до неприличия разбитых украинских дорог. Однако, «новая полиция» остается священной коровой свидетелей украинских реформ. А денег на то, чтобы подлатать украинские автотрассы, банально нет. Хотя они наверняка найдутся на то, чтобы поменять светофоры, освоив на этом десятки миллионов бюджетных средств. Ломать — не строить. Эта простая и доходная истина давно усвоена передовыми украинскими реформаторами.

«То есть, проблема не в том, что в стране нет дорожной полиции , и драйверы плюют на правила дорожного движения и здравый смысл… вина, оказывается, светофора. Так можно запретить и пешеходные переходы, потому как, водители что-то там неправильно воспринимают, и сбивают трудящихся. И алкоголь надо запретить, и мобильную связь. Вот это суть наших «реформ» — когда для проблемы с очевидным решением находят алгоритм решения через задницу. Здесь бы Кабмину дать чертей Арсену Борисовичу за увеличение количества ДТП, за тотальную анархию на дорогах, за превращение полиции в гламурных селфименов. Но это страшно, потому что тот на самого главнокомандующего погнал, поэтому лучше убрать желтый сигнал с светофора. И еще на переоборудовании перекрестков можно будет заработать», — комментирует у себя на фейсбуке журналист Орест Сохар

Впрочем, мы можем рассказать Владимиру Гройсману о передовом европейском опыте в отношении светофоров. Как раз сейчас в старинном германском городе Трир установили специальные светофоры с изображением запрещенного в Украине мыслителя Карла Маркса — в канун 200-летия со дня рождения этого выдающегося человека. А это повод задуматься — возможно, в светофорах, с их обязательным красным светом, изначально заложено что-то преступно-коммунистическое. И стоит отменить их полностью, по специальному решению Вятровича.

Ведь возы с волами никогда не бились на дорогах ни в княжеские, ни в казацкие времена.