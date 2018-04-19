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На остановке под Нижним Тагилом нашли труп мужчины
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На остановке под Нижним Тагилом нашли труп мужчины 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Днем 19 апреля в селе Покровском на остановке «Восточная» обнаружили тело мужчины.
"Сотрудники ГИБДД, объезжая территорию, нашли труп на остановке. Личность погибшего не установлена, на вид ему около 40 лет. Телесных повреждений на теле нет. Причина смерти станет известна после вскрытия", — рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Как пишет агентство «Между строк», на мужчине не было ботинок, а брюки были стянуты до колен. Местные жители предполагают, что его могли выбросить из проезжающей машины.
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