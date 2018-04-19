На остановке под Нижним Тагилом нашли труп мужчины

Днем 19 апреля в селе Покровском на остановке «Восточная» обнаружили тело мужчины.

Как пишет агентство «Между строк», на мужчине не было ботинок, а брюки были стянуты до колен. Местные жители предполагают, что его могли выбросить из проезжающей машины.