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«Делимобиль» через три месяца работы в Екатеринбурге удвоил свой автопарк
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«Делимобиль» через три месяца работы в Екатеринбурге удвоил свой автопарк 

Деловой Квартал 1 час назад
Каждый автомобиль каршеринговой службы делает 4-7 поездок в сутки. Чаще всего горожане используют арендованные «солярисы», чтобы добраться из центра в Академический. Специалисты сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» подвели итоги первых трех месяцев работы в Екатеринбурге. Как сообщают в пресс-службе компании, сервис оказался востребвоан в уральской столице, поэтому количество автомобилей здесь удвоили, выпустив на улицы еще 50 Hyundai Solaris.
Однако до расчетных цифр сервиса пока далеко: в компании подсчитали, что на 1 млн жителей должно приходиться около 1000 каршеринговых автомобилей, то есть, в Екатеринбурге их должно быть не менее 1500.
В компании отмечают, что чаще всего в Екатеринбурге услугой аренды автомобилей пользуются мужчины от 25 до 35 лет, среднее время аренды одного автомобиля составляет 34 минуты, а наиболее популярный маршрут, на котором используют арендованные автомобили — «Площадь 1905 года — район Академический».
Увеличение парка сервиса поможет разгрузить город по плотности движения в дорожно-уличной сети, сегодня один автомобиль каршеринга может заменить 10-15 автомобилей личного пользования, — отмечают в компании.
До конца апреля «Делимобиль» планирует расширить разрешенные зоны завершения аренды и включить в них Вторчермет, ЖБИ, Солнечный, Синие Камни, Сортировку.
Напомним, сервис «Делимобиль» запустили в Екатеринбурге 30 января. DK.RU публиковал подробное интервью с гендиректором компании Леонидом Сысоевым, который рассказал о планах развития сервиса на Урале.
Сразу после запуска в соцсетях появилось много отзывов екатеринбуржцев о каршеринге. В целом, появление нового сервиса оценили положительно, однако не все посчитали его выгодным и удобным. В частности, у многих пользователей вызвал сложности процесс регистрации.
«Делать столько телодвижений за 7руб. /минуту + 2,5руб. /минуту ожиданий — идите на…
Убер стоит дешевле и приедет в течение 5-7 минут хоть к пьяному, хоть к трезвому», —написал финансовый аналитик Виталий Калугин.
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