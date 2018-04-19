«Делимобиль» через три месяца работы в Екатеринбурге удвоил свой автопарк

Каждый автомобиль каршеринговой службы делает 4-7 поездок в сутки. Чаще всего горожане используют арендованные «солярисы», чтобы добраться из центра в Академический. Специалисты сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» подвели итоги первых трех месяцев работы в Екатеринбурге. Как сообщают в пресс-службе компании, сервис оказался востребвоан в уральской столице, поэтому количество автомобилей здесь удвоили, выпустив на улицы еще 50 Hyundai Solaris.

Однако до расчетных цифр сервиса пока далеко: в компании подсчитали, что на 1 млн жителей должно приходиться около 1000 каршеринговых автомобилей, то есть, в Екатеринбурге их должно быть не менее 1500.

В компании отмечают, что чаще всего в Екатеринбурге услугой аренды автомобилей пользуются мужчины от 25 до 35 лет, среднее время аренды одного автомобиля составляет 34 минуты, а наиболее популярный маршрут, на котором используют арендованные автомобили — «Площадь 1905 года — район Академический».

Увеличение парка сервиса поможет разгрузить город по плотности движения в дорожно-уличной сети, сегодня один автомобиль каршеринга может заменить 10-15 автомобилей личного пользования, — отмечают в компании.

До конца апреля «Делимобиль» планирует расширить разрешенные зоны завершения аренды и включить в них Вторчермет, ЖБИ, Солнечный, Синие Камни, Сортировку.

Напомним, сервис «Делимобиль» запустили в Екатеринбурге 30 января. DK.RU публиковал подробное интервью с гендиректором компании Леонидом Сысоевым , который рассказал о планах развития сервиса на Урале.

Сразу после запуска в соцсетях появилось много отзывов екатеринбуржцев о каршеринге. В целом, появление нового сервиса оценили положительно, однако не все посчитали его выгодным и удобным. В частности, у многих пользователей вызвал сложности процесс регистрации.

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