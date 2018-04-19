Житель Мурома поселил собаку в автомобиле

Житель Мурома превратил свой внедорожник в конуру и держит там собаку.

Это продолжалось в течение трех дней. Неравнодушные жители забили тревогу и вызвали к дому спасателей. Они пробыли рядом с закрытой в машине собакой несколько часов. Около 17 часв из проходной завода показался мужчина — владелец автомобиля.

Он рассказал, что Оскар (так зовут собаку) — питомец его дочери. Сейчас девушка учится в Москве, и животное по ней скучает. Его лай мешает соседям, поэтому мужчина решил возить его с собой. Муромлянин рассказал, что пес чувствует себя комфортно и любит машину.

Тем не менее, оставлять собаку без присмотра в автомобиле — опасно. С животным может случиться тепловой удар. По словам специалистов, лайке нужен собственный вальер.