Бизнесмену, сбившему насмерть вице-спикера ЗС Прикамья Сергея Митрофанова, второй раз отказали в УДО

Ранее предприниматель добился условно-досрочного освобождения в Чердынском суде, но семья погибшего подала апелляцию. Пермский краевой суд отменил решение об УДО и снова отправил уголовное дело на пересмотр в Чердынь. В этот раз Чердынский суд в УДО бизнесмену отказал.

— Осужденный имеет право обжаловать и этот приговор в течение десяти дней, — сообщили 59.ru в Чердынском районном суде.

Адвокат бизнесмена отказался от комментариев после вынесения решения.

Тело вице-спикера пермского ЗС Сергея Митрофанова нашли в ночь на 28 февраля 2016 года на первом километре автодороги, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. Его сбили насмерть. Как оказалось, за рулем автомобиля, сбившего Митрофанова, был бизнесмен Алексей Бусаров. Он с места аварии скрылся. Суд приговорил Бусарова к трем годам колонии-поселения.