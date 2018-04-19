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Бизнесмену, сбившему насмерть вице-спикера ЗС Прикамья Сергея Митрофанова, второй раз отказали в УДО
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Бизнесмену, сбившему насмерть вице-спикера ЗС Прикамья Сергея Митрофанова, второй раз отказали в УДО 

59.ru 56 минут назад
Фото: 59.ru
Суд Чердынского района отказал в УДО бизнесмену Алексею Бусарову, осужденному за смертельный наезд на вице-спикера пермского парламента Сергея Митрофанова.
Ранее предприниматель добился условно-досрочного освобождения в Чердынском суде, но семья погибшего подала апелляцию. Пермский краевой суд отменил решение об УДО и снова отправил уголовное дело на пересмотр в Чердынь. В этот раз Чердынский суд в УДО бизнесмену отказал.
— Осужденный имеет право обжаловать и этот приговор в течение десяти дней, — сообщили 59.ru в Чердынском районном суде.
Адвокат бизнесмена отказался от комментариев после вынесения решения.
Тело вице-спикера пермского ЗС Сергея Митрофанова нашли в ночь на 28 февраля 2016 года на первом километре автодороги, ведущей из поселка Жебреи в Пермь. Его сбили насмерть. Как оказалось, за рулем автомобиля, сбившего Митрофанова, был бизнесмен Алексей Бусаров. Он с места аварии скрылся. Суд приговорил Бусарова к трем годам колонии-поселения.
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