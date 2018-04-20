Бизнесмену, виновному в гибели депутата Сергея Митрофанова, отказали в УДО

Как сообщает Business-class, соответствующее решение принял Чердынский районный суд. Экс-бизнесмен, признанный виновным в гибели парламентария, останется в колонии-поселении в Ныробе. Решение суда он может в течение десяти дней.