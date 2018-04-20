Ещё
Бизнесмену, виновному в гибели депутата Сергея Митрофанова, отказали в УДО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бизнесмену, виновному в гибели депутата Сергея Митрофанова, отказали в УДО 

АиФ Пермь 24 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает Business-class, соответствующее решение принял Чердынский районный суд. Экс-бизнесмен, признанный виновным в гибели парламентария, останется в колонии-поселении в Ныробе. Решение суда он может в течение десяти дней.
Напомним, в 2016 году, следуя на автомобиле в загородный дом, бизнесмен Бусаров сбил депутата Сергея Митрофанова. Поначалу он попробовал доставить пострадавшего в город, однако оставил машину на обочине и скрылся. Через день автомобилист пришёл в полицию и признал вину. Суд приговорил его к 2,11 годам лишения свободы. В 2017 году Бусаров добился УДО, но по жалобе родственников погибшего бизнесмена дело пересмотрели. Суд отменил условно-досрочное освобождение.
АиФ Пермь: последние новости
В аварии на площади Дружбы пострадала женщина Водитель иномарки, сбивший в Перми трёхлетнего ребёнка, найден В Прикамье сократилось число жителей, в чьих домах отключали тепло и воду
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции4
Названы сроки открытия Крымского моста47
Появились фото концепта большого внедорожника Lada2
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение