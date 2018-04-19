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Учеников школы №1286 научили делать светоотражающие элементы
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Учеников школы №1286 научили делать светоотражающие элементы 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В дошкольном учреждении ГБОУ СОШ № 1286 Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели занятие по изготовлению светоотражающих элементов.
— Обозначение человека на расстоянии даёт возможность водителю вовремя среагировать и затормозить. Водители автомобилей обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы (фликеры), со значительно большего расстояния по сравнению с пешеходом без них, — рассказали организаторы.
В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма воспитанники дошкольного учреждения своими руками сделали фликеры, чтобы обезопасить себя в тёмное время суток, после чего инспектора совместно с воспитателями наглядно продемонстрировали малышам, как правильно их использовать. (ск)
Управа района Куркино: последние новости
«Мастер класс по изготовлению фликкеров»
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