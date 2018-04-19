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Не дураки на дорогах: воронежцы проверят себя на знание ПДД
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Не дураки на дорогах: воронежцы проверят себя на знание ПДД 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Полицейские уверены, по-настоящему выделиться на дороге можно не только дрифтом и тюнингом.
Воронежских автомобилистов приглашают принять участие в Тотальном диктанте по ПДД. Региональное управление МВД запустило специальный проект, цель которого донести до водителей — на дороге можно выделяться грамотно и безопасно, не бросаясь в рискованные крайности. Проверить себя можно онлайн — на сайте pdd36.ru. Водителям предлагают ответить на 20 вопросов, созданных на примерах, взятых с улиц нашего города. Знатокам ПДД — полицейские обещают приятные подарки. По их мнению, умение доминировать на дороге грамотно — это намного ценнее, чем тюнинг, громкая музыка, высокая скорость или дрифт у ВГУ.
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