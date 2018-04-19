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ГИБДД предупреждает о затруднениях движения на трассе М-7 «Волга»
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ГИБДД предупреждает о затруднениях движения на трассе М-7 «Волга» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото svetoform.ruГИБДД предупреждает о затруднениях движения на трассе М-7 «Волга»Сотрудники ГИБДД проверили ремонтируемый мост через реку Кудьма в связи с большим количеством обращений граждан по поводу сложной транспортной ситуации на федеральной автодороге М-7 «Волга».
По результатам выезда были подготовлены рекомендации владельцу автодороги о корректировке режима работы светофорного объекта, более широком информировании населения о сроках капитального ремонта и возможных путях объезда путем установки знаков маршрутного ориентирования.
Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает, что в местах проведения дорожных работ в соответствии с Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10.12.95 г., организация дорожного движения и выбор оптимального режима пропуска автомобилей являются исключительной прерогативой владельцев автодорог.
Учитывая требования законодательства, сотрудники ГИБДД для осуществления регулировочно-распорядительных действий в местах производства работ привлекаться не будут.
В связи с прогнозируемым осложнением ситуации, связанным с началом летнего сезона, Госавтоинспекция рекомендует водителям легкового транспорта использовать альтернативные пути движения по автодорогам «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново
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