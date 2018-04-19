Кусок балкона рухнул на пешехода на Петроградской стороне

В Северной столице фрагмент балкона обрушился прямо на пешехода, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 19 апреля на Большом проспекте Петроградской стороны.

По словам очевидцев, фасад балкона отвалился с третьего этажа дома №102 и упал на молодого человека, который в этом время шел вдоль здания. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Информация о состоянии его здоровья уточняется.