Автоинспекторы предложили объезжать пробку у деревни Ветчак за 90 км

Поводом для выездной инспекции стало большое количество обращений нижегородцев. С началом ремонта моста через Кудьму и запуском реверсивного движения в районе деревни Ветчак стали скапливаться многокилометровые пробки, в которых люди проводят по 2-4 часа.

Гоавтоинспекция, оценив положение вещей, порекомендовала владельцу автодороги скорректировать режим работы светофора, а также более широко информировать водителей о путях объезда, установив соответствующие дорожные знаки.

Автоинспекторы разъясняют, что по закону они не могут заниматься регулировкой движений в местах дорожных работ. Выбор режима пропуска автомобилей и организация движения лежит на владельцах автодорог.

Но кое-какие рекомендации получили и водители. Со дня на день начнется дачный сезон, и автомобилей на дорогах прибавится. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует направляться в объезд узкого места: по автодорогам «Нижний Новгород — Саратов» и «Кстово — Дальнее Константиново». Перепробег составит свыше 90 километров, но, по мнению автоинпекторов, позволит сократить временные потери.

ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» ремонтирует два моста — через речки Кудьма (447-й км трассы) и Гремячка (552-й км). На мосту через Кудьму проезжая часть сужена до одной полосы, организовано реверсивное движение со светофором, скорость движения ограничена до 40 км/ч. На мосту через Гремячку для движения доступны две полосы (по одной — в каждом направлении).

Первоначально объявили, что ограничение будет действовать до конца года. Но позднее «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заявил, что планирует восстановить движение 26 мая. Но при этом в сообщении оговорено, что по мере производственной необходимости ограничения могут вводиться повторно.