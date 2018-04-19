Ещё
Автоинспекторы предложили объезжать пробку у деревни Ветчак за 90 км
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоинспекторы предложили объезжать пробку у деревни Ветчак за 90 км 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Поводом для выездной инспекции стало большое количество обращений нижегородцев. С началом ремонта моста через Кудьму и запуском реверсивного движения в районе деревни Ветчак стали скапливаться многокилометровые пробки, в которых люди проводят по 2-4 часа.
Гоавтоинспекция, оценив положение вещей, порекомендовала владельцу автодороги скорректировать режим работы светофора, а также более широко информировать водителей о путях объезда, установив соответствующие дорожные знаки.
Автоинспекторы разъясняют, что по закону они не могут заниматься регулировкой движений в местах дорожных работ. Выбор режима пропуска автомобилей и организация движения лежит на владельцах автодорог.
Но кое-какие рекомендации получили и водители. Со дня на день начнется дачный сезон, и автомобилей на дорогах прибавится. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует направляться в объезд узкого места: по автодорогам «Нижний Новгород — Саратов» и «Кстово — Дальнее Константиново». Перепробег составит свыше 90 километров, но, по мнению автоинпекторов, позволит сократить временные потери.
ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» ремонтирует два моста — через речки Кудьма (447-й км трассы) и Гремячка (552-й км). На мосту через Кудьму проезжая часть сужена до одной полосы, организовано реверсивное движение со светофором, скорость движения ограничена до 40 км/ч. На мосту через Гремячку для движения доступны две полосы (по одной — в каждом направлении).
Первоначально объявили, что ограничение будет действовать до конца года. Но позднее «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заявил, что планирует восстановить движение 26 мая. Но при этом в сообщении оговорено, что по мере производственной необходимости ограничения могут вводиться повторно.
nn.ru: последние новости
Стал известен владелец Maybach-убийцы в Дзержинске Ждем пробку: маршрутка и внедорожник столкнулись напротив «Фантастики» Остановки и ночные стоянки автомобилей запретили сразу в четырех местах Нижнего Новгорода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ объяснили рост цен на бензин93
Названы сроки открытия Крымского моста47
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение