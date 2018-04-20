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Трассу М-7 наглухо перекроют сегодня ночью для ремонта моста через Кудьму
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Трассу М-7 наглухо перекроют сегодня ночью для ремонта моста через Кудьму 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
С 5:00 до 5:20 и с 6:00 до 6:20 движение на участке автодороги в Кстовском районе будет полностью перекрыто. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
Ремонт на мосту через реку Кудьма был начат в марте этого года, до конца мая на участке введено реверсивное движение со светофорным регулированием. С учетом высокой социальной значимости объекта ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород прилагает все усилия, чтобы выполнить работы с опережением графика до (дата сдачи объекта по контракту) 20 декабря.
В ходе ремонта специалисты приведут в порядок опоры пролетного строения, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью, заменят деформационные швы, асфальтобетонное покрытие и систему водоотвода. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят новое перильное и барьерное ограждения, а также нанесут разметку термопластиком.
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