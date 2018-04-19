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Полицейские СЗАО приняли участие в Национальном дне донора России
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Полицейские СЗАО приняли участие в Национальном дне донора России 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Акция прошла в городской клинической больнице № 67 им. Ворохобова Л. А.
Сотрудники УВД по СЗАО приняли участие акции, посвященной Национальному дню донора России. Полицейские сдали кровь 19 апреля в городской клинической больнице № 67 им. Ворохобова Л. А.
К акции присоединились 38 сотрудников окружного управления. Они пришли в отделение переливания крови с самого утра. Их встретили главный врач больницы Андрей Шкода и председатель Общественного Совета при УВД генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин.
В Москве ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллиона человек. Переливание крови необходимо людям, попавшим в ДТП, при проведении сложных операций, а также пациентам с онкогемотологическими заболеваниями, среди которых много детей.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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