Полицейские СЗАО приняли участие в Национальном дне донора России

Акция прошла в городской клинической больнице № 67 им. Ворохобова Л. А.

Сотрудники УВД по СЗАО приняли участие акции, посвященной Национальному дню донора России. Полицейские сдали кровь 19 апреля в городской клинической больнице № 67 им. Ворохобова Л. А.

К акции присоединились 38 сотрудников окружного управления. Они пришли в отделение переливания крови с самого утра. Их встретили главный врач больницы Андрей Шкода и председатель Общественного Совета при УВД генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин.

В Москве ежегодно в донорской крови нуждаются более полутора миллиона человек. Переливание крови необходимо людям, попавшим в ДТП, при проведении сложных операций, а также пациентам с онкогемотологическими заболеваниями, среди которых много детей.

Пресс-служба УВД по СЗАО