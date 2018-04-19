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Сотрудники полиции Северо-Западного округа столицы приняли участие в Национальном дне донора России
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Сотрудники полиции Северо-Западного округа столицы приняли участие в Национальном дне донора России 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
19 апреля в городской клинической больнице № 67 им. Л. А. Ворохобова сотрудники полиции УВД по СЗАО приняли участие в акции, посвященной Национальному дню донора России.
Сотрудники полиции УВД, среди которых есть и почетные доноры, с раннего утра спешили в Отделение переливания крови. Главный врач больницы — член Общественного совета при УВД Андрей Шкода и председатель Совета генерал-лейтенант милиции в отставке Виктор Швидкин лично встретили сотрудников полиции.
Всего в этот день сдали кровь 38 сотрудников полиции Северо-Западного округа. Уже третий раз принял участие в сдаче крови коллектив Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники во главе со своим руководителем.
Все участники донорской акции получили чувство глубокого удовлетворения от своего гражданского поступка, который, возможно, спасет чью-то жизнь.
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