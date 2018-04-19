Первые электрические автобусы появятся в Брюсселе с 1 июня

По его данным, власти города запустят для начала семь автобусов по центральному маршруту. Они будут немного меньше размером, чем нынешние автобусы. Каждый автобус сможет перевозить 42 пассажира одновременно.

В целом же власти Бельгии хотят, чтобы к 2025 году все автобусы в стране были электрическими. По их словам, это решение связано, в первую очередь, с экологией. «Электрические автобусы улучшат качество воздуха и в целом экологическую ситуацию в стране», — подчеркивают они.

Общественный транспорт Бельгии в настоящее время заметно меняется к лучшему. Так, брюссельская компания общественного транспорта MIVB объявила о том, что в бельгийской столице появится более 175 новых трамваев, что может увеличить пассажиропоток и сократить количество дорожных пробок.

При этом, как рассказали в MIVB, в 2017 году рекордное число жителей столицы Евросоюза воспользовалось общественным транспортом, но ситуация с пробками на дорогах лучше не стала. «Рекордные 401 миллион человек совершили поездку на метро, автобусе и трамвае Брюсселя в 2017 году, что на 8% больше, чем годом ранее. Такой скачок роста пассажиропотока наблюдается впервые за последние десять лет», — сообщили в ведомстве.

Между тем власти Бельгии, уделяющие большое внимание развитию общественного транспорта, по мнению экспертов, пока далеки от разрешения «автомобильного вопроса», являющегося одним из самых проблематичных в стране. Количество автомобильных пробок на дорогах королевства не только не уменьшается, но и становится все больше. Несмотря на развитие городского транспорта, большинство бельгийцев все же предпочитает пользоваться автомобилем. По результатам международного рейтинга, который ежегодно составляет американская служба управления дорожным движением Inrix на основании данных, полученных от систем GPS в автомобилях, Бельгия занимает первое место среди стран Евросоюза и Северной Америки по количеству дорожных пробок. Два крупнейших города — Брюссель и Антверпен — названы самыми перегруженными в ЕС и Северной Америке. В среднем автомобилисты в столице королевства проводят в пробках 83 часа в год.