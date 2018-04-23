«Будем жестко контролировать». Дорожников отругали за укладку асфальта в лужи в Нижнем Новгороде

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов прокомментировал сообщение NN.RU о том, что в нескольких местах Нижнего Новгорода замечены рабочие, которые укладывают свежий асфальт в непогоду. Работников за этим поймали нижегородцы и прислали сообщения нам, а также выложили в соцсетях.

— Выполнять работы по укладке асфальта подрядчики должны строго придерживаясь погодных условий. Несмотря на жесткие графики, проводить данный вид работ, когда на улице идет снег или дождь, недопустимо, — высказался Вадим Власов. — Мы будем жестко контролировать данные нарушения. Я благодарю жителей за поступающие сигналы и за неравнодушие.