«Москвич» провалился под асфальт в Нижнем Новгороде (ФОТО)

Машина ушла под асфальт в Московском районе Нижнего Новгорода в четверг, 19 апреля. В дорожной ловушке на улице Чаадаева у Нижегородского авиационного технического колледжа оказался автомобиль «Москвич». Очевидцы поделились снимками с места происшествия в соцсетях.

Как видно по фотографиям, в дорожном полотне образовался провал и машина буквально рухнула под асфальт передними колесами.

«Не повезло… Походу, у колодца размыло грунт», — предположил один из пользователей соцсети Никита Артемьев.

«Российские дороги! Сломаются от всего, даже от машин», — пошутил еще один нижегородец Иван Сидоров

Напомним, 19 апреля в Нижнем Новгороде целый день лил дождь.

Фото: vk.com