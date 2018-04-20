«Москвич» провалился под асфальт в Нижнем Новгороде (ФОТО) 

Машина ушла под асфальт в Московском районе Нижнего Новгорода в четверг, 19 апреля. В дорожной ловушке на улице Чаадаева у Нижегородского авиационного технического колледжа оказался автомобиль «Москвич». Очевидцы поделились снимками с места происшествия в соцсетях.
Как видно по фотографиям, в дорожном полотне образовался провал и машина буквально рухнула под асфальт передними колесами.
«Не повезло… Походу, у колодца размыло грунт», — предположил один из пользователей соцсети Никита Артемьев.
«Российские дороги! Сломаются от всего, даже от машин», — пошутил еще один нижегородец Иван Сидоров.
Напомним, 19 апреля в Нижнем Новгороде целый день лил дождь.
Фото: vk.com