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В Нижнем Новгороде не изменяют традициям и кладут новый асфальт в лужи
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В Нижнем Новгороде не изменяют традициям и кладут новый асфальт в лужи 

nn.ru 41 минуту назад
Фото: nn.ru
— 21 апреля 2018 года на улице Культура около дома №17 рабочие укладывали асфальт прямо в лужу. Весь день идет дождь, — сообщила читательница NN.RU Надежда и поделилась фото.
Сегодня в соцсетях нижегородцы также сообщают о продолжении странной традиции. Тоже самое происходит на Автозаводе.
Еще один горожанин снял на видео, как укладывают асфальт в лужи на улице Невзоровых.
Корреспондент NN.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать эти случаи.
Для Нижнего Новгорода это, кстати, привычное дело. Укладывать асфальт в лужи — ежегодная весенняя традиция.
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