В Нижнем Новгороде не изменяют традициям и кладут новый асфальт в лужи

— 21 апреля 2018 года на улице Культура около дома №17 рабочие укладывали асфальт прямо в лужу. Весь день идет дождь, — сообщила читательница NN.RU Надежда и поделилась фото.

Сегодня в соцсетях нижегородцы также сообщают о продолжении странной традиции. Тоже самое происходит на Автозаводе.

Еще один горожанин снял на видео, как укладывают асфальт в лужи на улице Невзоровых.

Корреспондент NN.RU отправил запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать эти случаи.

Для Нижнего Новгорода это, кстати, привычное дело. Укладывать асфальт в лужи — ежегодная весенняя традиция.