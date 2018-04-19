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В Москве согласовали проекты трех эстакад Северо-восточной хорды
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В Москве согласовали проекты трех эстакад Северо-восточной хорды 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Москомархитектура согласовала проекты трех эстакад Северо-восточной хорды, они появятся на участке от Щелковского до Открытого шоссе, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Две эстакады обеспечат движение над 1-м Иртышским проездом и Открытым шоссе. Третья позволит водителям въехать на хорду с Щелковского шоссе, уточняется в сообщении.
Северо-восточная хорда свяжет север и юго-восток столицы: планируется, что водители после завершения строительства магистрали смогут обойтись без заезда в центр и объезда по МКАД.
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