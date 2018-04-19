В Москве согласовали проекты трех эстакад Северо-восточной хорды

МОСКВА, 19 апр — РИА Недвижимость. Москомархитектура согласовала проекты трех эстакад Северо-восточной хорды, они появятся на участке от Щелковского до Открытого шоссе, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Две эстакады обеспечат движение над 1-м Иртышским проездом и Открытым шоссе. Третья позволит водителям въехать на хорду с Щелковского шоссе, уточняется в сообщении.

Северо-восточная хорда свяжет север и юго-восток столицы: планируется, что водители после завершения строительства магистрали смогут обойтись без заезда в центр и объезда по МКАД.