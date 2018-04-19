«Двойник» должника: у жителя Подмосковья арестовали машину из‐за долгов его однофамильца

У жителя Московской области наложили арест на автомобиль. Но произошла ошибка: государству задолжал вовсе не он, а его однофамилец.

Судебные приставы уже несколько раз накладывали арест на автомобиль Дмитрия Смирнова . Причина — долг более

70-ти тысяч рублей. Однако государству должен не Дмитрий Смирнов из Одинцова, а его полный тезка и однофамилец, который живет в Волгоградской области. При этом у них совпадают не только фамилия имя и отчество, но и дата рождения.

Из-за одинаковых имен и дат рождения в базе судебных приставов возникла путаница. Дмитрий из Подмосковья на данный момент стал невыездным, а найти настоящего должника приставы не могут.

Подобная ситуация возникла не впервые. Так, пенсионера из Уфы признали должником

из-за его полной тезки. Судебные приставы арестовали его кредитный счет, а автомобиль перевели на учет в Москву.