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«Двойник» должника: у жителя Подмосковья арестовали машину из‐за долгов его однофамильца
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«Двойник» должника: у жителя Подмосковья арестовали машину из‐за долгов его однофамильца 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
У жителя Московской области наложили арест на автомобиль. Но произошла ошибка: государству задолжал вовсе не он, а его однофамилец.
Судебные приставы уже несколько раз накладывали арест на автомобиль Дмитрия Смирнова. Причина — долг более
70-ти  тысяч рублей. Однако государству должен не Дмитрий Смирнов из Одинцова, а его полный тезка и однофамилец, который живет в Волгоградской области. При этом у них совпадают не только фамилия имя и отчество, но и дата рождения.
Из-за  одинаковых имен и дат рождения в базе судебных приставов возникла путаница. Дмитрий из Подмосковья на данный момент стал невыездным, а найти настоящего должника приставы не могут.
Подобная ситуация возникла не впервые. Так, пенсионера из Уфы признали должником
из-за  его полной тезки. Судебные приставы арестовали его кредитный счет, а автомобиль перевели на учет в Москву.
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