Бесплатная диагностика автомобилей пройдет в Москве

Автомеханики «Русского АвтоМотоКлуба» будут «диагностировать» легковые автомобили москвичей. Все желающие бесплатно проверить состояние исправной на первый взгляд машины, могут зарегистрироваться на сайте РАМК. Механики с многолетним опытом профессионального ремонта автомобилей разных марок проведут следующий комплекс работ в рамках акции:

проверку технических жидкостей, в т.ч. уровня и «качества» моторного масла, уровня антифриза, уровня тормозной жидкости;

диагностику «здоровья» аккумулятора;

проверку давления в шинах, состояния шин и степени изношенности протектора;

диагностику ошибок двигателя.

Также автомеханики ответят на вопросы водителей, касающиеся технического состояния их автомобиля, и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.

По словам заместителя генерального директора РАМК Андрея Барсукова: «Подводя итоги аналогичных акций прошлых лет, оказалось, что лишь каждый седьмой автовладелец регулярно проходит полноценный техосмотр. Большинство автомобилей по факту наших технических проверок оказались „недообследованы“, а значит, представляют опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Проводя по всей стране различные акции, наша компания старается собственными силами и с привлечением партнеров сделать ситуацию на дорогах России более безопасной» По прогнозам, около 200 московских автомобилистов смогут бесплатно проверить готовность своих транспортных средств к предстоящему летнему сезону Акция будет проходить по адресу: Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ «ХОРОШО!», крытый паркинг, -2-й уровень. Обращаем внимание, диагностика проводится в режиме «живой очереди». Время, указанное, при регистрации является только ориентиром. Также все автомобилисты, посетившие мероприятие, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с множеством подарков от партнеров мероприятия! Главными призами станут 2 пригласительных билета на церемонию вручения премии «Автомобиль года в России», 5 сертификатов на месяц занятий в московских клубах федеральной сети фитнесс-клубов X-Fit, и, конечно, годовые клубные карты помощи на дорогах от организатора акции «Русского АвтоМотоКлуба» (РАМК).