Бесплатная диагностика автомобилей пройдет в Москве 

Автомеханики «Русского АвтоМотоКлуба» будут «диагностировать» легковые автомобили москвичей. Все желающие бесплатно проверить состояние исправной на первый взгляд машины, могут зарегистрироваться на сайте РАМК. Механики с многолетним опытом профессионального ремонта автомобилей разных марок проведут следующий комплекс работ в рамках акции:
проверку технических жидкостей, в т.ч. уровня и «качества» моторного масла, уровня антифриза, уровня тормозной жидкости;
диагностику «здоровья» аккумулятора;
проверку давления в шинах, состояния шин и степени изношенности протектора;
диагностику ошибок двигателя.
Также автомеханики ответят на вопросы водителей, касающиеся технического состояния их автомобиля, и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.
По словам заместителя генерального директора РАМК Андрея Барсукова: «Подводя итоги аналогичных акций прошлых лет, оказалось, что лишь каждый седьмой автовладелец регулярно проходит полноценный техосмотр. Большинство автомобилей по факту наших технических проверок оказались „недообследованы“, а значит, представляют опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Проводя по всей стране различные акции, наша компания старается собственными силами и с привлечением партнеров сделать ситуацию на дорогах России более безопасной» По прогнозам, около 200 московских автомобилистов смогут бесплатно проверить готовность своих транспортных средств к предстоящему летнему сезону Акция будет проходить по адресу: Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ «ХОРОШО!», крытый паркинг, -2-й уровень. Обращаем внимание, диагностика проводится в режиме «живой очереди». Время, указанное, при регистрации является только ориентиром. Также все автомобилисты, посетившие мероприятие, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее с множеством подарков от партнеров мероприятия! Главными призами станут 2 пригласительных билета на церемонию вручения премии «Автомобиль года в России», 5 сертификатов на месяц занятий в московских клубах федеральной сети фитнесс-клубов X-Fit, и, конечно, годовые клубные карты помощи на дорогах от организатора акции «Русского АвтоМотоКлуба» (РАМК).
Партнерами выступили: ежедневный информационный портал «Автомобили.RU», премия «Автомобиль года в России», сеть автотехцентров «ВилГуд», федеральная сеть фитнесс-клубов X-Fit, сеть автомоек «МойМобиль», С 2016 года Федеральная служба помощи на дорогах Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) проводит собственное мероприятие «День здорового автомобиля». ВСЕ автовладельцы, желающие бесплатно пройти экспресс-диагностику, могут записаться на сайте и приехать на место проведения акции. Мероприятие проводится традиционно перед началом летнего сезона. Планируется проводить технический осмотр автомобилей и перед зимним автомобильным сезоном, при этом расширится перечень бесплатных услуг и география. Цель акции — увеличить количество здоровых» автомобилей на дорогах, а вместе с тем и безопасность участников движения. Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) основан в 2009 году и является дочерней компанией ARC Europe SA, европейского лидера по оказанию услуг помощи на дорогах. РАМК — крупнейшая российская ассистанс-компания, основной деятельностью которой является круглосуточное оказание экстренной помощи автомобилистам и мотоциклистам на всей территории России, всей Европы, Украине, Беларуси и Казахстане, а также оптимизация расходов автопроизводителей и дилерских центров. Кроме того, РАМК — эксклюзивный провайдер услуг для целого ряда ведущих лизинговых и страховых компаний, а также участник многих программ лояльности. По состоянию на начало 2018 г. клиентами РАМК стали уже более 3 млн россиян.