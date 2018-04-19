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О «дороге в ад» сообщили прокуратуре
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О «дороге в ад» сообщили прокуратуре 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
УГИБДД УМВД России по Орловской области отреагировало на публикацию роликов и новостей об удручающем состоянии дороги Болхов — «Орел-Витебск».
По информации ведомства, еще с 17 апреля ограничено движение школьного автобуса на 12-километровом участке, имеющем наибольшие дефекты и повреждения проезжей части.
«Направлена информация в прокуратуру Болховского района. В ГУП ОО «Дорожная служба» направлено предписание об устранении недостатков. ГИБДД призывает участников дорожного движения при проезде этого участка быть предельно внимательными, либо выбирать другой маршрут движения», — указано в релизе.
Отметим, именно 17 апреля в youtube были опубликованы заметки водителя, оказавшегося в регионе проездом. Он послушался навигатора и не стал делать 50-километровый крюк через Орел. Путешествие из Болхова в Знаменское превратилось в пытку. Мужчины, находившиеся в машине, как могли поднимали себе настроение, придумывая причины удручающего состояния трассы: «вспучили подснежники», «дорогу разбомбил Трамп» и «Йелоустонский вулкан пробивается на Орловщине».
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