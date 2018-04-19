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В Воронеже под иномаркой провалился асфальт
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В Воронеже под иномаркой провалился асфальт 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Инцидент произошёл на улице Остужева. Асфальт провалился под передними колёсами автомобиля Daewoo Nexia около 13:30 четверга, 19 апреля. Инцидент произошёл у дома №6 по улице Остужева, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» очевидцы. Фотографии с места ЧП появились в группе «Типичный Воронеж» в соцсети.
По снимкам видно, что под машиной образовалась яма в ширину около метра, глубиной в несколько десятков сантиметров. Горожане порекомендовали владельцу Daewoo пытаться добиться компенсации через суд.
О том, как это сделать, читайте в обзоре «Вести-Воронеж». Екатерина Трещикова
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