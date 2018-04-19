Ещё
В США трехлетняя девочка ранила мать из пистолета, который нашла в машине
Далее:
Читайте также:
Ещё

В США трехлетняя девочка ранила мать из пистолета, который нашла в машине 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Трехлетняя девочка тяжело ранила свою мать выстрелом из пистолета, который оставил в автомобиле ее отец, пишет New York Daily News.
Инцидент произошел городе Меррилвилль в штате Индиана. Свидетели услышали выстрел и крики в машине, стоявшей на парковке возле магазина секонд-хенда, а затем увидели залитую кровью женщину, с трудом выбравшуюся из автомобиля.
Полицейские установили, что в 21-летнюю женщину, которая находилась на раннем сроке беременности, попала пуля, выпущенная ее трехлетней дочерью. Заряженный пистолет оставил на центральной консоли автомобиля отец ребенка перед тем, как пойти в магазин.
По мнению правоохранительных органов, выстрел произошел случайно. Незадачливый владелец оружия был задержан и помещен под стражу.
"Этого вообще не должно было произойти. Оружие надо было хранить в багажнике незаряженным", — приводит издание слова главы местной полиции.
РИА Новости: последние новости
В центре Москвы произошло проседание грунта В Барнауле два человека погибли при ДТП Москва встала в семибалльных пробках
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ объяснили рост цен на бензин66
Названы сроки открытия Крымского моста47
Светская львица лишилась двух элитных авто за день1
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение