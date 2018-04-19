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На Страстном бульваре в Москве произошла стрельба
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На Страстном бульваре в Москве произошла стрельба 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы. Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.
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