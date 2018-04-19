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В Орле «девятка» протаранила дерево
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В Орле «девятка» протаранила дерево 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 19 апреля, в Орле произошла авария условно с одним участником.
На улице Рощинской водитель на ВАЗ-2109 допустил столкновение с деревом. По информации ГУ МЧС России по Орловской области, пострадавших нет.
Напомним, 17 апреля в Ливнах водитель на УАЗе протаранил столб. Одна опора стала жертвой столкновения, вторая упала из-за потянувших ее проводов. Несколько домов остались без света, связи и интернета. По словам водителя, его занесло на песке и впечатало в столб. При этом он дважды за час стал участником ДТП.
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Сообщение В Орле «девятка» протаранила дерево появились сначала на РИА 57.
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