В Казани у Московского рынка произошло ДТП из семи автомобилей 

Семь автомобилей столкнулись в Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Авария произошла 19 апреля в примерно 17.15 напротив дома №114 по ул. Декабристов. 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda, после чего врезался в «Ладу Гранту», затем в Volkswagen Polo и Chevrolet Aveo. От удара автомобиль «Гранта» отбросило на ВАЗ-2114 и Fiat Ducato.
В результате ДТП пострадал 45-летний водитель «Лады Гранты». Его госпитализировали с закрытым переломом ребра и стопы.