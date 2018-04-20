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В Казани у Московского рынка произошло ДТП из семи автомобилей
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В Казани у Московского рынка произошло ДТП из семи автомобилей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Семь автомобилей столкнулись в Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Авария произошла 19 апреля в примерно 17.15 напротив дома №114 по ул. Декабристов. 26-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda, после чего врезался в «Ладу Гранту», затем в Volkswagen Polo и Chevrolet Aveo. От удара автомобиль «Гранта» отбросило на ВАЗ-2114 и Fiat Ducato.
В результате ДТП пострадал 45-летний водитель «Лады Гранты». Его госпитализировали с закрытым переломом ребра и стопы.
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