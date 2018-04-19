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В Волгоградской области компания, разбившая машину, придумала банду угонщиков
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В Волгоградской области компания, разбившая машину, придумала банду угонщиков 

v1.ru 43 минуты назад
Фото: v1.ru
Компания подвыпивших жителей Котово, разбившая машину во время ночных покатушек по городу, придумала историю про угонщиков.
— На прошлой неделе 31-летний мужчина вместе с двумя своими приятелями зарядились спиртным и решили покататься на своем ВАЗе, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Не справившись с управлением, водитель налетел на бетонную опору. Машина загорелась, как спичка.
Отрезвев, компания приятелей попыталась собственными силами затушить автомобиль.
— Когда мужчины увидели, что отечественную легковушку уже не спасти, они мирно разошлись по домам. С утра водитель, испугавшись лишения прав за езду в пьяном виде, рассказал историю об угоне своей машины. В отношении него могут возбудить уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
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