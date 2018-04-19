В ростовских старых автобусах отказались ставить кондиционеры

Ростовские автобусы не будут оборудовать кондиционерами. Городские власти считают: пассажиры ссорятся из-за того, стоит ли их включать.

— Все автобусы, которые закупаются, с кондиционерами. Но их температура не регулируется. Как показала практика прошлого лета, возникает много споров среди пассажиров: одним холодно, другим жарко. Плюс некоторые заходят и говорят, когда работает кондиционер: «Откройте форточку». У нас перевозчик просто хватается за голову, — заявил главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта Ростова Евгений Романцов на встрече с жителями Ленинского района.

В конце прошлого года на улицах Ростова появилось 100 новых автобусов, которые оборудованы кондиционерами. В весь парк общественного транспорта города входят полторы тысячи машин.