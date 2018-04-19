Ещё
В ростовских старых автобусах отказались ставить кондиционеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ростовских старых автобусах отказались ставить кондиционеры 

161.ru 44 минуты назад
Фото: 161.ru
Ростовские автобусы не будут оборудовать кондиционерами. Городские власти считают: пассажиры ссорятся из-за того, стоит ли их включать.
— Все автобусы, которые закупаются, с кондиционерами. Но их температура не регулируется. Как показала практика прошлого лета, возникает много споров среди пассажиров: одним холодно, другим жарко. Плюс некоторые заходят и говорят, когда работает кондиционер: «Откройте форточку». У нас перевозчик просто хватается за голову, — заявил главный специалист отдела общественного пассажирского транспорта Ростова Евгений Романцов на встрече с жителями Ленинского района.
В конце прошлого года на улицах Ростова появилось 100 новых автобусов, которые оборудованы кондиционерами. В весь парк общественного транспорта города входят полторы тысячи машин.
161.ru: последние новости
Источник: водитель бензовоза, устроивший массовую аварию в Ростове, уснул за рулем Из-за двух ДТП парализовало движение на Западном мосту В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ объяснили рост цен на бензин93
Названы сроки открытия Крымского моста47
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение