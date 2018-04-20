Mercedes отзывает свыше 25 тысяч авто по техническим причинам 

Специалисты проверят все машины, и, если потребуется, доработают рулевые колонки
Российский дилер Mercedes-Benz отзывает из страны 24,763 тысячи автомобилей, сообщает Росстандарт.
По его данным, это касается автомобилей А, В, С классов, а также и CLA, GLA, GLC классов, произведенных в период с 2014 по 2017 год.
Причиной отзыва стала вероятность срабатывания подушки безопасности со стороны водителя в результате электростатического разряда.
Специалисты проверят все машины, и, если потребуется, доработают рулевые колонки. Росстандарт уточняет, что все технические работы будут проведены бесплатно.